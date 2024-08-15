«Из двигателя вылетали огненные искры»: жители Иркутской области — о крушения самолета

Потерпевший крушение военный самолет Ту-22М3 летел на большой высоте, а из его двигателя вылетали «огненные искры». Об этом «Газете.Ru» рассказала жительница города Черемхово Иркутской области Наталья, ставшая очевидцем ЧП.

«Я была на балконе и видела, как пролетает самолет над нашим домом. Было слышно, что самолет. Он был как яркая звезда, из двигателя вылетали огненные искры. Потом он скрылся за пятиэтажкой, полетел дальше, я видела большое зарево. Поняла, что упал самолет. Он летел над Черемхово и уже горел. Обычно в последнее время летают низко, аж стекла трясутся. А этот летел высоко», — сказала она.

Еще одна очевидица крушения Оксана в беседе с «Газетой.Ru» добавила, что видела яркий взрыв после падения самолета.

«Мы видели, как падал самолет. Сначала летел нормально, после начал ярко светить, развернулся и полетел в другую сторону. Пролетел прямо над нами, ярко горел, сыпались искры. Начал снижаться, как будто завис в небе и полетел снова. Начал резко снижаться и упал, был яркий взрыв», — уточнила она.

Житель Иркутской области Марк отметил, что во время падения был слышен сильный гул и грохот.

«Мы увидели объект, похожий на ракету. Когда он приблизился, видно было пламя отчетливо и дым. Поначалу мы ничего не поняли, что это, а потом увидели новости и были в шоке, что это был падающий самолет. Был сильный гул и грохот, похожий на гром. Он горел в полете. Скорость такая же была, как обычно летают», — подчеркнул он.

15 августа в Telegram-канале 112 появилась информация о крушении самолета Ту-22М3 в Иркутской области.

Информацию о ЧП позже подтвердили в Министерстве обороны РФ. В ведомстве заявили, что экипаж самолета успел вовремя катапультироваться, жизням пилотов ничего не угрожает. Воздушное судно упало в безлюдной местности, на земле обошлось без разрушений. По предварительным информации МО РФ, причиной крушения стала техническая неисправность.

Ранее в Якутии вертолет Ми-8 при приземлении завалился на бок.