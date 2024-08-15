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Генштаб продолжит управлять войсками в приграничье

МО: генштаб сохраняет за собой оперативное управления войсками в приграничье

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Алексей Майшев/РИА Новости

Генштаб Вооруженных сил России и руководство группировки войск «Север» оставляют за собой оперативное управление войсками и силами в приграничье. Созданный координационный совет не заменяет их, пояснили в Минобороны РФ.

«Министр обороны РФ отметил, что координационный совет не подменяет собой оперативное управление действиями войск и сил. Это задача командования группировки «Север», а также Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации», — заявили в военном ведомстве.

6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино.

8 августа в Минобороны рассказали, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее в России создали координационный совет по безопасности приграничья.

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