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Украинский чиновник требовал €21 тыс. за помощь уклонисту, но попался силовикам

На Украине чиновник требовал взятку в €21 тыс. за помощь уклонисту

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ДБР

На Украине чиновник центра обучения кинологов пообещал жителю Львовской области, который не хотел идти в армию, помощь за €21 тыс., однако его разоблачили силовики. Подробности рассказал Telegram-канал госбюро расследований (ГБР).

«В начале июля этого года чиновник предложил жителю Львовской области за 21 тысячу евро перевести его через госграницу. Большую сумму чиновник объяснил срочностью и сложностью задачи», — пишут силовики.

Более того, сотрудник центра заявлял, что готов помочь выехать в Европу не только уклонисту, но и его знакомым.

Чиновника задержали вскоре после того, как он получил деньги.

До этого сообщалось об инциденте в Одессе, в ходе которого сотрудники военкомата травмировали женщину. Случай произошел на Канатной улице в вечерние часы.

К территориальному центру комплектации пришла группа женщин, которые хотели вызволить мобилизованного мужчину, однако не предпринимали никаких насильственных действий. Одна из пришедших постоянно повторяла свою фамилию и с громкими криками пыталась проникнуть внутрь, встречая крайне жесткую реакцию сотрудников ТЦК. В итоге ее зажали ногу дверью.

Ранее в Раде рассказали о мобилизации наркоманов в ВСУ.

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