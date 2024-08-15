Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ВСУ пожаловались на ухудшение ситуации в Донбассе из-за атаки на Курскую область

В ВСУ заявили об ухудшении ситуации в Донбассе после начала операции под Курском

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

После начала атаки украинских военных на Курскую область ситуация в Донбассе для ВСУ ухудшилась — стало меньше боеприпасов и усилилось давление со стороны Вооруженных сил РФ. Об этом американскому изданию Politico заявил спикер 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Секач.

«Ситуация на нашем участке фронта ухудшилась. Мы получаем еще меньше боеприпасов, чем раньше, а российские военные наступают», — заявил он.

В настоящее время 110-я бригада дислоцируется в Покровском районе Донецкой народной республики (ДНР).

15 августа в Минобороны РФ сообщили, что российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР — село Ивановка.

Также ВС РФ нанесли поражение формированиям пяти механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Торецк, Гродовка, Воздвиженка, Калиново, Новгородское, Миролюбовка и Нелеповка в ДНР.

Накануне генштаб ВСУ назвал Купянское и Северское направления ведения боевых действий самыми напряженными на фронте.

Ранее Зеленский назвал самые сложные направления для ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами