После начала атаки украинских военных на Курскую область ситуация в Донбассе для ВСУ ухудшилась — стало меньше боеприпасов и усилилось давление со стороны Вооруженных сил РФ. Об этом американскому изданию Politico заявил спикер 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Секач.

«Ситуация на нашем участке фронта ухудшилась. Мы получаем еще меньше боеприпасов, чем раньше, а российские военные наступают», — заявил он.

В настоящее время 110-я бригада дислоцируется в Покровском районе Донецкой народной республики (ДНР).

15 августа в Минобороны РФ сообщили, что российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР — село Ивановка.

Также ВС РФ нанесли поражение формированиям пяти механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Торецк, Гродовка, Воздвиженка, Калиново, Новгородское, Миролюбовка и Нелеповка в ДНР.

Накануне генштаб ВСУ назвал Купянское и Северское направления ведения боевых действий самыми напряженными на фронте.

Ранее Зеленский назвал самые сложные направления для ВСУ.