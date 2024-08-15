Два человека получили ранения после атаки ВСУ на Льгов

Еще двум жителям Льгова в Курской области понадобилась медицинская помощь после ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

Он заверил, что медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Утром 15 августа Смирнов сообщал, что двое жителей получили ранения после падения обломков украинской ракеты во Льгове.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. 12 августа Смирнов заявил, что под оккупацией ВСУ в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области.

15 августа командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ изменили тактику в Курской области.

Ранее в Минобороны раскрыли потери ВСУ на Курском направлении.