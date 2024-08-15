Российские войска ударили по складам с морскими дронами и ракетами ВСУ

Российские Вооруженные силы ударили по складам и позициям украинских войск в 152 районах зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Согласно заявлению ведомства, войска России при помощи беспилотников, ракет и артиллерии поразили склад с ракетами и артиллерийским вооружением украинских солдат, а также хранилище безэкипажных катеров (другое название — морские беспилотники), стоянку с топливозаправщиками.

Помимо этого, были нанесены удары по местам скопления личного состава и военной техники ВСУ.

Минобороны также сообщило, что российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР — село Ивановка. По данным ведомства, населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Центр». Также российские бойцы нанесли поражение формированиям пяти механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии.

Ранее Алаудинов заявил, что российские военные «красиво» встречают ВСУ в Курской области.