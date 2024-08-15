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Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны России заявило, что ВС РФ освободили Ивановку в ДНР

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР — село Ивановка. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Центр». Также российские бойцы нанесли поражение формированиям пяти механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Торецк, Гродовка, Воздвиженка, Калиново, Новгородское, Миролюбовка и Нелеповка в ДНР.

Помимо этого, ВС РФ отразили семь контратак штурмовых групп ВСУ.

Всего за сутки противник потерял в этом направлении до 470 военнослужащих, американские боевую машину пехоты Bradley и боевую бронированную машину MaxxPro. Также ВСУ потеряли два автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30.

Накануне министерство обороны России показало видео с уничтожением американской бронемашины Stryker в Курской области. На ролике видно, что украинские военные спрятали технику под тенью деревьев и прикрыли ветками.

Ранее появилось видео уничтожения британского танка ВСУ в Курской области.

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