Алаудинов заявил, что ВСУ снимают резервы с передовой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают снимать резервы с других направлений, чтобы направить в Курскую область. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

«Около 12 тысяч человек они забросили сюда, и те силы, которые они сейчас снимают с передовой, со всех направлений и дополнительно сюда запихивают... Они снимают все, что можно. Мы ждем, понимаем и контролируем», — сказал он.

До этого генерал-майор заявил, что ВСУ изменили тактику в Курской области. По его словам, украинские войска планировали взять Курскую область 11 августа, но у них не получилось.

Алаудинов считает, что Украина пытается создать бреши в обороне российских войск и снизить их плотность. Он также полагает, что противник стремится «раздергать» ВС России, но у него это также не получится. Командир «Ахмата» заверил, что ситуация находится под контролем, а ВСУ продолжают нести потери.

До этого Алаудинов рассказал, что российские военнослужащие постепенно уничтожают подразделения Вооруженных сил Украины на Курском направлении, обстановка рабочая. По словам Алаудинова, на его участке на Курском направлении «идет работа по завершению блокирования ВСУ».

Ранее российские военные освободили село в Курской области.