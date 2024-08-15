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Двум жителям Тюменской области предъявили обвинение в подготовке теракта

СК: двум тюменцам предъявили обвинение по делу о подготовке теракта в Тобольске

Двум жителям Тюменской области предъявлено обвинение по делу о приготовлении террористического акта в Тобольске. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным ведомства, подозреваемые планировали взорвать самодельное устройство на объекте органов внутренних дел города. Найденные самодельные зажигательные и взрывное устройства уничтожили на месте специалистами-взрывотехниками.

Подозреваемых задержала ФСБ вместе с сотрудниками СК. Следователи, в свою очередь, возбудили уголовное дело.

В конце июля в Калининградской области сотрудники УФСБ РФ задержали местного жителя, подозреваемого в подготовке теракта на территории одного из муниципалитетов.

10 июля ФСБ задержала гражданина России, завербованного Главным управлением разведки (ГУР) Украины, который готовил теракт против троих высокопоставленных военнослужащих министерства обороны РФ.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в Самаре.

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