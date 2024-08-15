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Взрывы произошли в Херсоне

ТСН: в Херсоне произошли взрывы

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Vladyslav Musiienko/Reuters

Серия взрывов произошла в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Об этом сообщается в Telegram-канале телеканала ТСН.

Других подробностей произошедшего не приводится.

В подконтрольных Киеву районах Херсонской области объявлена воздушная тревога.

Накануне сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что обязательная эвакуация населения объявлена в ряде районов подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) города Херсона.

По словам сенатора, под обязательную эвакуацию попали Шуменский, Днепровский районы и Гидропарк.

10 августа сообщалось о крупном пожаре в окрестностях подконтрольного Украине Херсона. Глава назначенной Киевом военной администрации города Роман Мрочко заявлял, что огонь охватил большую территорию.

Херсонская область вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. В настоящее время под контролем России находится 75% региона, а часть на правобережье Днепра, в том числе Херсон, удерживают украинские войска.

Ранее украинский телеканал сообщил о взрывах в Херсоне.

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