Госдеп разъяснил позицию по возможности вывода войск из Ирака

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что Вашингтон и Багдад в данный момент не обсуждают вывод американских войск из Ирака. Его слова приводит ТАСС.

«Ни на каком этапе мы не обсуждали вывод войск США из Ирака», — заявил он.

По его словам, при этом стороны продолжают обсуждать переход к тому, что мы в Госдепе называем «двусторонним партнерством в сфере безопасности».

«Речь идет о процессе, который идет в развитие предыдущих двусторонних стратегических дискуссий», — добавил он.

До этого сообщалось, что расположенную в западной части Ирака американскую военно-воздушную базу обстреляли выпущенными с грузовика ракетами. По имеющимся сведениям, база США Айн-эль-Асад была обстреляна ракетами типа «Катюша». Собеседник агентства РИА Новости заявил, что обе ракеты взорвались на окраине базы, не причинив ей никакого ущерба. По его словам, ракеты были запущены с грузового автомобиля.

Ранее Иран объявил о «дне расплаты» для Израиля.