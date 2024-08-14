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Стали известны подробности об ударе по порту в Одессе

Подпольщик Лебедев: удар по порту в Одессе пришелся по арсеналу западных ракет

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Valentyn Ogirenko/Архив/Reuters

Удар по порту в городе Одессе, предположительно, пришелся по пусковым установкам и арсеналу западных противокорабельных ракет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

Источник агентства рассказал, что «прилет» был по-настоящему сильным. Звуки взрывов услышали даже жители других городов, включая Черноморск и его окрестности.

«По предварительным данным, там (в порту. — «Газета.Ru») были противокорабельные ракеты иностранного производства и пусковые установки», — подчеркнул Лебедев.

Он уточнил, что защищавшая склад украинская система противовоздушной обороны не успела сработать и уничтожить снаряд. Более того, установка «приняла участие в детонации», от удара развалившись на несколько частей.

Вечером 14 августа украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в городе Одессе произошел мощный взрыв. Журналисты обнародовали кадры с места ЧП, на которых был запечатлен поднимающийся в небо столб дыма.

Позже координатор николаевского подполья заявил РИА Новости об ударе по порту, расположенному в данном населенном пункте. Лебедев уточнил, что Вооруженные силы Украины понесли определенные потери.

Ранее российские войска нанесли удар по аэродрому в Николаевской области Украины.

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