Не поехавший на СВО владимирский депутат объяснил, за что ему дали медаль Минобороны

Депутат заксобрания Владимирской области Роман Кавинов, который обещал поехать в зону СВО, но не поехал, получил от Минобороны медаль «за вклад в укрепление обороны Российской Федерации». Сам чиновник заявил «Газете.Ru», что не знает, почему его наградили, но предположил, что это связано с его гуманитарной работой.

«Награда Минобороны была достаточно давно. И не мне одному, а еще ряду моих товарищей. И вообще инфоповод был не про медали — мы посещали центральный пункт отбора военнослужащих по контракту во Владимире. Это наша рутинная работа: сбор и доставка грузов в зону СВО для наших земляков, поддержка семей. Сейчас вот в Курск груз очередной отправили. За что именно [медаль], честно говоря, я не знаю. Но я посмотрел и так понял, что эти медали вручает Министерство обороны тем гражданским лицам, которые наиболее активно взаимодействуют с фронтом. Я горжусь тем, что среди моих коллег таких очень много, то есть я не единственный, кому вручили награду. Я несколько раз ездил, что называется, «за ленточку», сопровождал грузы», — объяснил он.

В 2022 году после объявления частичной мобилизации в России Кавинов заявлял «о своей готовности принять участие в призыве», однако на фронт так и не уехал. В беседе с «Газетой.Ru» депутат уточнил, что о добровольной службе речи тогда не шло — он был готов пойти, но только по повестке.

«Началась мобилизация, очень много было инфошума, негатива в соцсетях. Я посчитал необходимым сказать, что если мне придет повестка, поскольку я офицер запаса, то я эту повестку возьму и отправлюсь на СВО, как и другие мобилизованные, кто так и поступил. Про то, что я пойду добровольцем или что я очень хочу воевать... Как человек, который понимает, что такое военная служба, я бы такого никогда не сказал. Там изначально придрались. Был потом разговор с моим тогдашним руководителем, который сказал, что не нужно было про готовность говорить публично. Я посчитал по-другому», — добавил он.

14 августа издание «День во Владимире» сообщило, что депутат заксобрания Владимирской области Роман Кавинов получил медаль Министерства обороны «за вклад в укрепление обороны Российской Федерации». Издание обратило внимание, что пост об этой награде удалили из соцсетей местного Заксобрания. Медаль депутату вручал заместитель военного комиссара по Владимирской области полковник Владимир Корало.

Кавинов рассказал «Газете.Ru», что сам попросил убрать пресс-релиз, потому что «про эту медаль писать особо планов не было», а главным событием было вовсе не его награждение, а посещение пункта отбора на службу.

Ранее мэр российского города заявил, что не будет принимать на работу мужчин, не служивших в армии.