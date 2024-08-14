На форуме «Армия-2024» представили новые антидроновые патроны

Государственная корпорация «Ростех» в ходе форума «Армия-2024» представила ружейные патроны, предназначенные для уничтожения мини-дронов различных типов. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

В заявлении уточняется, что у посетителей выставки была возможность увидеть патроны калибра 12/76 IGLA AnDr и IGLA Vector AnDr. Они способны ликвидировать низколетящие дроны за счет кинетической энергии метаемого снаряжения.

«IGLA AnDr снаряжается дробью № 0000-5 или картечью 6,2-8,5 мм. IGLA Vector AnDr снабжена световым элементом красного огня для визуализации полета дроби», — говорится в публикации.

В пресс-службе «Ростеха» уточнили, что охотничьи или спортивные патроны и антидроновые патроны имеют существенные отличия. В частности, для создания последних используется порох с усиленными характеристиками и дробь повышенной твердости. Благодаря этому они могут пробивать прочные пластиковые и металлические элементы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По информации государственной корпорации, антидроновые патроны способны поражать цели на расстоянии 100 метров. В первую очередь они предназначены для членов специальных подразделений Вооруженных сил РФ, а также сотрудников служб безопасности и охраны важных объектов, подчеркнули в компании.

Международный военно-технический форум «Армия-2024» проходит в подмосковном парке «Патриот» в период с 12 по 14 августа.

Ранее «Ростех» начал поставлять антидроновый комплекс для военных автомобилей.