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На Украине предрекли сдачу Покровска

Экс-майор ВСУ Лапин: госорганы Украины вскоре планируют покинуть Покровск

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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

При сохранении темпов продвижения российских войск государственные органы Украины планируют вскоре покинуть Покровск в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Игорь Лапин, передает РИА Новости.

«Если будет ежедневно такое продвижение, то мы в течение недели узнаем, что из Покровска эвакуировались все государственные структуры», — сказал он.

Экс-военнослужащий отметил, что из города также должны уйти сотрудники прокуратуры, правоохранители и суды. По его мнению, российские войска могут не только взять Покровск, но и выйти к административным границам Днепропетровской области.

До этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявляла о катастрофических проблемах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Донецкой народной республики (ДНР) и на Покровском направлении в частности. Безуглая отметила, что Сырский перестал уделять должное внимание обороне на Донецком направлении. Депутат указала, что кадровые ротации офицеров вызывают беспокойство.

Ранее был назван «успех лета» для российской армии в зоне СВО.

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