Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинские войска разрушили храм в Курской области

РПЦ: ВСУ разрушили Вознесенский храм-часовню в Курской области

close
100%
РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) разрушили Вознесенский храм-часовню, который располагался в поселке Краснооктябрьский Глушковского района Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Русской православной церкви (РПЦ).

РПЦ привела рапорт митрополита Курского и Рыльского Германа, который был адресован патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. В нем священнослужитель сообщил, что ситуация в регионе остается сложной и тревожной.

Бои в приграничных районах Курской области идут уже больше недели. По данным Минобороны РФ, утром 6 августа украинские военные пересекли границу и попытались зайти вглубь региона. 8 августа в оборонном ведомстве заявили о сражениях в Суджанском и Кореневском районах. На следующий день в трех российских областях — Курской, Белгородской и Брянской — ввели режим контртеррористической операции.

9 августа в РПЦ сообщили, что обстрелы ВСУ повредили здания Горнальского Николаевского Белогорского мужского монастыря, а также три сельских храма в Курской епархии.

Ранее на Украине допустили создание военных комендатур в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами