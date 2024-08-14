На форуме «Армия-2024» презентовали дрон «Мотылек», он сможет переносить авиабомбу ФАБ-250. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Летит не только на свет, но и на врага. Четыре электромотора способны поднять 230 килограмм полезной нагрузки: систему РЭБ или вообще ФАБ-250», — говорится в сообщении.

По данным источника, сбрасывать снаряды дрон может с высоты до 100 метров. Информации о том, когда такой беспилотник будет принят на вооружение в зоне СВО, пока нет.

До этого на форуме «Армия-2024» Арзамасский машиностроительный завод (АМЗ) представил новый небронированный внедорожник «Комбат».

Машина вмещает до пяти человек, весит она три с половиной тонны. Габариты внедорожника составляют 5120 х 2055 х 2067 мм. Он оснащается дизельным двигателем на 150 л.с. и шестиступенчатой МКП.

Сообщалось также, что на «Армии-2024» подписаны государственные контракты почти на 500 млрд рублей.

Ранее «Калашников» презентовал новый ручной пулемет для армии РФ.