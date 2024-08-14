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В Курской области уничтожили штурмовую группу ВСУ

РИА Новости: артиллерия РФ уничтожила группу штурмовиков ВСУ в Курской области

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Телеграм-канал «Алексей Смирнов»/«Mash»

Российские войска уничтожили штурмовую группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Коренево в Курской области. Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах.

«Огнем российской артиллерии уничтожена группа украинских штурмовиков-десантников из 225-го отдельного штурмового батальона 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ», — рассказали в силовых структурах.

В ведомстве добавили, что российские разведчики засняли на видео уничтоженную группу ВСУ в составе шести «двухсотых» штурмовиков и нанесли удар.

По последним данным, ВСУ за прошедшие сутки потеряли до 270 солдат и 16 единиц техники в ходе боев в Курской области. Кроме того, по данным Минобороны РФ, российские войска взяли в плен 18 военнослужащих ВСУ.

Как сообщили в ведомстве, общие потери противника в регионе составили до 2300 военнослужащих. Также были уничтожены 37 танков, 32 бронетранспортёра и 192 боевые бронированные машины.

Кроме того, российские военные уничтожили 18 боевых машин пехоты, 88 автомобилей и четыре зенитных ракетных комплекса.

Ранее в Минобороны раскрыли потери ВСУ на Курском направлении.

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