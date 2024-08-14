Российские военные уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» бронемашину Вооруженных сил Украины (ВСУ) MLS Shield итальянского производства в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

О местонахождении бронемашины узнали разведчики группировки войск «Север», применив беспилотник. После обнаруженная цель была успешно уничтожена.

Это не первая бронетехника западного производства, уничтоженная российскими войсками в Курской области. Также в Минобороны РФ сообщало о поражении американской бронемашины Stryker под российским регионом.

13 августа военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что российские морпехи в ходе выполнения боевых задач в Курской области захватили американский бронеавтомобиль Cougar H.

10 августа Минобороны РФ сообщало об уничтожении дронами-камикадзе бронеавтомобиля американского производства MaxxPro Вооруженных сил Украины под Курском.

Ранее стало известно о реакции чиновников США на вторжение ВСУ в Курскую область.