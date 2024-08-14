Белгородскую область атаковал дрон ВСУ, есть раненые

Два человека получили ранения в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Первый украинский дрон атаковал автобус в городе Шебекино, в результате чего пострадал водитель. Мужчину с минно-взрывной травмой, баротравмой и множественными осколочными ранениями российские военные доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. После оказания первой медицинской помощи пациент будет переведен в городскую больницу №2 города Белгорода. Автобус получил повреждения, также произошло возгорание сухой травы, рассказал Гладков.

Еще один беспилотник атаковало село Новая Таволжанка. Местный житель с минно-взрывной травмой и осколочным ранением обратился в Шебекинскую ЦРБ.

Третий украинский дрон нанес удар по частному дому в городе Шебекино, в нем выбиты окна, повреждены кровля и внутренняя отделка.

Оперативные службы прибыли на место ЧП, заверил Гладков.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.