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Белгородскую область атаковал дрон ВСУ, есть раненые

Гладков: два человека ранены в результате атаки дрона на Белгородскую область

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Два человека получили ранения в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Первый украинский дрон атаковал автобус в городе Шебекино, в результате чего пострадал водитель. Мужчину с минно-взрывной травмой, баротравмой и множественными осколочными ранениями российские военные доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. После оказания первой медицинской помощи пациент будет переведен в городскую больницу №2 города Белгорода. Автобус получил повреждения, также произошло возгорание сухой травы, рассказал Гладков.

Еще один беспилотник атаковало село Новая Таволжанка. Местный житель с минно-взрывной травмой и осколочным ранением обратился в Шебекинскую ЦРБ.

Третий украинский дрон нанес удар по частному дому в городе Шебекино, в нем выбиты окна, повреждены кровля и внутренняя отделка.

Оперативные службы прибыли на место ЧП, заверил Гладков.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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