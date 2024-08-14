Подразделения группировки войск «Центр» отразили три атаки штурмовых групп 53-й механизированной бригады и 15-й бригады нацгвардии Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Подразделения группировки также поразили формированиям 32-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад ВСУ и 14-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Кирово, Желанное, Торецк, Розовка и Гродовка ДНР.

В ведомстве также сообщили, что потери противника составили до 395 бойцов, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм пушку «Рапира».

14 августа депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила о катастрофических проблемах Вооруженных сил Украины на территории ДНР и на Покровском направлении в частности.

До этого сообщалось, что российские военные из группировки войск «Центр» взяли под свой контроль населенный пункт Лисичное в Донецкой народной республике. А 12 августа стало известно, что российские военные установили контроль над городскими кварталами в Красногоровке в ДНР.

Ранее журналисты узнали о бунте в одной из бригад ВСУ.