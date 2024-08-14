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Российские средства ПВО за сутки сбили четыре тактические ракеты «Точка-У» ВСУ

Минобороны: ПВО РФ сбило четыре ракеты «Точка-У» и три снаряда HIMARS ВСУ

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Olga Sokolova/Global Look Press

За прошедшие сутки российские войска сбили четыре тактические ракеты «Точка-У», а также три реактивных снаряда HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российские войска также уничтожили две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции. Кроме того, продолжается ежедневная работа по ликвидации беспилотников ВСУ.

«Уничтожено 147 беспилотных летательных аппаратов, из них 119 вне зоны проведения специальной военный операции», — уточнили в ведомстве.

Российские вооруженные силы ежедневно уничтожают вражеские беспилотники, атакующие территории РФ. Накануне силы ПВО уничтожили более крупную цель — вертолет Ми-8 ВСУ.

В свою очередь, российские вертолеты регулярно наносят удары по позициям противника. 13 августа экипаж вертолета Ми-35 Военно-космических сил (ВКС) РФ нанес удар по местам скопления личного состава и техники украинской армии.

Ранее ВС РФ ударили по аэродрому в Николаевской области.

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