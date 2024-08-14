В Курской области рассказали о ситуации в Льговском районе

Оперативная ситуация в Льговском районе Курской области стабильная, никаких происшествий за сутки не зафиксировано. Об этом заявил глава района Сергей Коростелев на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, утром 14 августа оперативный штаб Льговского района провел заседание, в ходе которого было сказано об отсутствии происшествий. В настоящее время в районе функционируют торговые точки, подвоз продуктов питания в дальние села организует местная власть.

13 августа мэр Льгова Алексей Клемешов заявил, что обстановка в городе на фоне атак украинских войск на Курскую область является напряженной, но стабильной. По его словам, часть населения, в основном женщины и дети, покинула Льгов, а тем, кто остался, предоставляется помощь.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал 12 августа, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся 28 населенных пунктов региона, а глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Ранее в Минобороны раскрыли потери ВСУ на Курском направлении.