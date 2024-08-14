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Алаудинов исключил переговоры с Украиной

Алаудинов: переговоров с Киевом, где он смог бы поставить ультиматум, не будет

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Переговоров с Украиной, где противник смог бы поставить ультиматум, не будет. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов, его цитирует РИА Новости.

Он отметил, что после планируемого захвата атомной электростанции (АЭС) в Курчатове Украина планировала выйти на переговоры с РФ с ультиматумом.

«Блиц-криг Зеленского, который планировался с захватом АЭС в Курчатове и уже выходом на переговоры с ультиматумом, не удался», — сказал Алаудинов.

Также он уточнил, что город Суджа в Курской области не находится под контролем украинских войск.

13 августа глава Суджанского района Курской области Александр Богачев назвал обстановку в районе тяжелой.

При этом доверенное лицо временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексей Кондратьев заявлял, что в Судже находятся отдельные группы бойцов ВСУ и российские подразделения.

О том, как ВС РФ удается сдерживать украинское наступление в Курской области, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России оценили просьбу ООН о доступе в Курскую область.

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