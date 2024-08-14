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Власти Льговского района Курской области заявили об отсутствии обстрелов

Глава Льговского района Коростелев: обстрелов муниципалитета нет

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Сергей Коростелев/VK

В Льговском районе Курской области сохраняется стабильная обстановка, обстрелов не наблюдается, заявил ТАСС руководитель муниципалитета Сергей Коростелев.

«Обстановка стабильная, все работает. <...> На сегодня обратились только два человека по поводу вывоза, никаких обстрелов нет», — сообщил чиновник.

Он также уточнил, что вчера районные власти начали выдавать пенсии местным жителям.

Льгов расположен на западе Курской области, в 80 километрах от Курска. Льговский район не граничит с Украиной, но находится рядом с приграничными Рыльским и Кореневским районами.

13 августа мэр Льгова Алексей Клемешов заявил, что обстановка в городе на фоне атак украинских войск на Курскую область является напряженной, но стабильной. По его словам, часть населения, в основном женщины и дети, покинула Льгов, а тем, кто остался, предоставляется помощь.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал 12 августа, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся 28 населенных пунктов региона, а глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Ранее стало известно, что в атаке ВСУ на Курскую область участвует военная техника Польши.

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Атаки на Курскую область
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