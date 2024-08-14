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Военный эксперт раскрыл, решится ли Киев на применение «грязной бомбы»

Военэксперт Никулин: Киев может применить грязную бомбу при ее наличии

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Depositphotos

Военный эксперт Игорь Никулин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова о том, что Киев может иметь на вооружении «грязную бомбу». По мнению эксперта, если это на самом деле так, украинское руководство способно решиться на применение ядерного оружия.

Никулин подчеркнул, что риск террористических атак со стороны Киева остается высоким на фоне поражений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте и желания отомстить.

«А какие они (атаки — «Газета.Ru») будут? Радиационные, биологические, химические — какие угодно. <...> Ждать можно все что угодно», — сказал эксперт.

О возможном наличии у Украины «грязной бомбы» Кириллов сообщил накануне в интервью телеканалу «Звезда».

Также начальник войск РХБЗ отметил, что ВСУ в ходе боевых действий применяли отравляющие вещества, производство которых могло быть осуществлено только в США. По словам Кириллова, Россия уже передала все сведения об этом в организацию по запрещению химического оружия. Однако ответа на текущий момент не поступало.

Ранее в ДНР нашли украинскую лабораторию, производившую отравляющие вещества.

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