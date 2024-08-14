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В «Ахмате» рассказали о ситуации с ВСУ в Курской области

Алаудинов: силы РФ завершают блокирование ВСУ на территории Курской области

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Павел Бедняков/РИА Новости

Глава спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российские силы завершают блокирование ВСУ на территории Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

Также он заявил, что у украинских военных нет, как раньше, ретивого желания рваться вперед на курском направлении. По словам Алаудинова, бойцы ВСУ начали окапываться, чтобы избежать уничтожения.

13 августа Алаудинов подтвердил, что пятеро чеченских бойцов попали в плен, но уточнил, что это — военные другого подразделения. Он также рассказал об остановке сил противника в Курской области: ВСУ больше не могут «бесконтрольно кататься» по региону, хотя возможны единичные ДРГ. Командир Дикой дивизии Донбасса Ахра Авидзба в свою очередь заявил, что такое массированное наступление ВСУ сразу отразить невозможно и предложил подождать 10 дней.

12 августа врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что эвакуации в регионе подлежат 180 тыс. человек, свои дома уже покинула 121 тыс. курян.

Ранее в Раде не исключили новые «сюрпризы» от ВСУ после атаки на Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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