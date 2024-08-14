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В Минздраве ЛНР рассказали, сколько человек остаются в тяжелом состоянии после удара ВСУ по автобусу

Минздрав: три человека находятся в тяжелом состоянии после удара ВСУ по автобусу

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Shutterstock

Три человека остаются в крайне тяжелом состоянии после удара ВСУ по автобусу в Лисичанске Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает глава минздрава ЛНР Наталья Пащенко в своем Telegram-канале.

«В крайне тяжелом состоянии продолжают находиться три человека, состояние одного из них вызывает у медиков особое беспокойство», — поделилась Пащенко.

Она добавила, что мужчина госпитализирован с тяжелейшей черепно-мозговой травмой. Также в тяжелом состоянии остаются еще четверо раненых, в состоянии средней тяжести — 2 пациента.

До этого в ООН выступили против кассетных боеприпасов после удара ВСУ по Лисичанску. Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Днем 13 августа украинские военные атаковали город Лисичанск в Луганской народной республике (ЛНР) с применением кассетных боеприпасов.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.

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