В Минздраве ЛНР рассказали, сколько человек остаются в тяжелом состоянии после удара ВСУ по автобусу

Три человека остаются в крайне тяжелом состоянии после удара ВСУ по автобусу в Лисичанске Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает глава минздрава ЛНР Наталья Пащенко в своем Telegram-канале.

«В крайне тяжелом состоянии продолжают находиться три человека, состояние одного из них вызывает у медиков особое беспокойство», — поделилась Пащенко.

Она добавила, что мужчина госпитализирован с тяжелейшей черепно-мозговой травмой. Также в тяжелом состоянии остаются еще четверо раненых, в состоянии средней тяжести — 2 пациента.

До этого в ООН выступили против кассетных боеприпасов после удара ВСУ по Лисичанску. Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Днем 13 августа украинские военные атаковали город Лисичанск в Луганской народной республике (ЛНР) с применением кассетных боеприпасов.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.