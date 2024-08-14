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Российские войска выбили ВСУ с позиций в ЛНР

Марочко: ВС России выбили ВСУ с позиций на западе Кременной в ЛНР

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Евгений Биятов/РИА Новости

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские войска выбили ВСУ с позиций на западе Кременной в Луганской народной республике (ЛНР). Его слова передает ТАСС.

«Противник, неся потери, был вынужден оставлять занимаемые рубежи и позиции на западе Кременной. Это позволило улучшить тактическое положение нашим войскам в районах Тернов, Червоной Дибровы и [в] Серебрянском лесу», — поделился эксперт.

Таким образом российские войска смогли расширить зону контроля на данном участке фронта.

До этого Марочко рассказывал, что российские военнослужащие за минувшие сутки нанесли более 30 успешных ударов по подразделениям Вооруженных сил Украины на Сватовско-Кременском направлении.

Марочко уточнил, что удары были нанесены в районах Невского, Макеевки, Тернов и Торского по скоплениям вооружения и техники и личного состава противника.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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