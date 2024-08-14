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Силы ПВО за ночь сбили 117 украинских беспилотников над регионами России

МО: силы ПВО за ночь сбили 4 ракеты «Точка-У» и 117 дронов над регионами России

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили четыре тактические ракеты «Точка-У» и 117 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами Российской Федерации. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что 37 беспилотников самолетного типа и четыре ракеты уничтожены над территорией Курской области, еще 37 дронов поражено над Воронежской областью, 17 — над территорией Белгородской области, 11 — над Нижегородской областью, девять — над Волгоградской.

Еще три беспилотника удалось уничтожить над Брянской областью, два — над Орловской и один — над Ростовской областями.

Ночью губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили над регионом большое количество украинских беспилотников.

Также губернатор Ростовской области Василий Голубев заявлял, что российские военные сбили над регионом украинский дрон.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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