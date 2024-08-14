В Красногоровке остались точечные очаги ВСУ

Бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ ведут зачистку оставшихся очагов украинских войск в Красногоровке. Об этом сообщил ТАСС командир штурмовой роты Южной группировки войск с позывным «Шмель».

«Нам осталось зачистить гаснущие ячейки противника», — сказал он.

По его словам, российским военным удалось полностью отрезать группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) от снабжения. Когда штурмовики ВС РФ захватывают очередное укрепление ВСУ, то не обнаруживают там даже провизии, отметил «Шмель».

Пленные украинцы жалуются, что их отправили на передовую принудительно, добавил собеседник агентства.

До этого «Шмель» рассказал, что высокий уровень подготовки был только у трех групп ВСУ в Красногоровке. Он подчеркнул, что основную оборону города осуществляли мобилизованные. По словам командира, под воздействием интенсивного артиллерийского огня и работы беспилотников многие украинские подразделения покинули свои позиции.

Ранее российские войска установили контроль над городскими кварталами в Красногоровке.