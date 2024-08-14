Российские военные заявили, что за сутки овладела 34 опорными пунктами ВСУ

За прошедшие сутки подразделения войсковой группировки «Запад» захватили 34 опорных пункта и нанесли удар по формированиям пяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«В результате активных действий мотострелковых подразделений группировка войск «Запад» улучшила положение по переднему краю и овладела 34 опорными пунктами противника. При поддержке артиллерии и авиации нанесли поражение живой силе и технике подразделений 67-й, 115-й, 116-й механизированных, 77-й аэромобильной, 3-й штурмовой», — отметил офицер. По его данным противник располагался в районах населенных пунктов Копанки, Новоегоровка, Синьковка, Стелимаховка, Новосадовое, Червоная Диброва и Дружелюбовка.

Представитель военных также уточнил, что были отражены пять атак и шесть контратак противника.

За сутки потери ВСУ, указал Бигма, составили «до 470 человек, БТР М113, самоходную артиллерийскую установку, четыре артиллерийских орудия, четыре автомобиля, три склада боеприпасов и 12 пунктов управления БПЛА».

В ходе контрбатарейной борьбы была уничтожена польская самоходка Krab, две гаубицы Д-30, два орудия М777 и 15 расчетов минометов. Также средства противовоздушной обороны сбили пять беспилотников самолетного типа.

Ранее в Минобороны рассказали о рядовом, который первым атаковал «опорник» ВСУ.