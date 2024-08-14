Россия ударила по приготовленным к переброске в Курскую область частям ВСУ

Сообщается о взрывах в Глухове, Сумская область, во время воздушной тревоги. Дополнительные детали пока не раскрыты, написало украинское издание «Страна.ua».

Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале пояснил, что российские войска нанесли удары по Сумской области, включая цели на окраинах города Сумы.

По оценке эксперта, атака была направлена на подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые готовились к переброске в Курскую область для усиления местной группировки, ведущей боевые действия. Котенок уточнил, что удары наносились фугасными авиабомбами (ФАБ) по колоннам и пунктам дислокации украинских военных.

В Сумской области была объявлена воздушная тревога. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сигналы тревоги также поступали из Николаевской, Харьковской, Полтавской, Черниговской, Житомирской и Киевской областей, а также из подконтрольных Киеву частей Херсонской и Запорожской областей.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.