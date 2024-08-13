Российские зенитчики сбили дроны ВСУ над Брянской областью

Российские силы противовоздушной обороны сбили ударные беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью. Об этом сообщает в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ», — пишет Богомаз.

По словам брянского губернатора, в ходе отражения нападения беспилотников не было допущено разрушений, также нет пострадавших. Богомаз выразил благодарность российским силам противовоздушной обороны за надежную защиту неба.

До этого временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов заявил, что в Курской области объявлена воздушная тревога из-за украинских ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.