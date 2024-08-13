Госдеп разрешил продать Израилю истребители F-15

Государственный департамент Соединенных Штатов разрешил министерству обороны (Пентагону) продать Израилю истребители F-15 на сумму в $18,82 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

По данным агентства, Израиль направлял США запрос на покупку 50 новых многоцелевых истребителей F-15IA, комплектов для модификации имеющихся у него истребителей F-15I (литера означает модификацию для ВВС Израиля. — прим. «Газеты.Ru»), а также двигателей, радаров, пусковых установок и другого оборудования.

До этого официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что Израиль серьезно относится ко всем угрозам своих противников и следит за их заявлениями.

Хагари также отметил, что все указания для населения Израиля пока остаются прежними, новых распоряжений, несмотря на сохраняющуюся угрозу, нет.

Ранее Иран предупредил Израиль о «достойном и жестком» ответе.