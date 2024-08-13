Для украинцев-уклонистов придумали новые ограничения

Не вставшие на учет украинцы, находящиеся за рубежом, не получат водительские права. Об этом сообщает украинская «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на решение украинского кабинета министров.

«Если в реестре военнообязанных «Оберег» отсутствует информация об обновлении мужчиной 18-60 лет военно-учетных данных, то он не сможет получить водительское удостоверение, находясь за границей, и свидетельство о регистрации транспортного средства», — сообщает издание.

Все документы украинцам-мужчинам за рубежом выдают в дипломатических представительствах страны. При этом после закона об усилении мобилизации на Украине, который вступил в силу 18 мая, часть документов без обновления данных в территориальных центров комплектования (ТЦК), уже невозможно.

До этого правоохранительные органы Украины раскрыли очередную группу, помогавшую военнообязанным гражданам скрыться от мобилизации в Румынии.

По данным ГБР, группа «работала» в Ивано-Франковской области.

Ранее бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что с Украины каждый день пытаются сбежать «пять бригад» уклонистов.