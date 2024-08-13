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Бригаду «Россетей» обстреляли в Курской области

РХБЗ: ВСУ обстреляли бригаду «Россетей» боеприпасами, характерными для США

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Илья Питалев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины обстреляли бригаду «Россетей» в Курской области, они использовали боеприпасы, характерные для США. Об этом заявил генерал-лейтенант ВС РФ Игорь Кириллов в эфире телеканала «Звезда».

Накануне врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал, что сотрудники «Россетей» попали под обстрел ВСУ в Беловском районе.

«На сегодняшний момент могу сказать, что боеприпасы были в дымовом снаряжении. Дымовое снаряжение по компонентному снаряжению характерно для боеприпасов США и Германии», — рассказал Кириллов.

Генерал также добавил, что были взяты пробы в полном соответствии с требованиями Организации по запрещению химического оружия. Результаты могут стать основанием для предъявления официальных претензий.

До этого сообщалось, что российские войска в ходе зачистки населенного пункта в Курской области взяли в плен шестерых военнослужащих ВСУ.

Ранее в Британии рассказали о последствиях атаки на Курскую область для ВСУ.

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