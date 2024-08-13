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На форуме «Армия — 2024» наградили предприятия ОПК

Минобороны наградило предприятия ОПК за выполнение гособоронзаказа

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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Министерство обороны России в ходе форума «Армия — 2024» наградило отличившиеся при выполнении гособоронзаказа предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщает РИА Новости.

Предприятия награждали в трех номинациях: «Главный приз форума», «Трудовые коллективы, отличившиеся при выполнении государственного оборонного заказа» и «За вклад в организацию и проведение форума». В церемонии приняли участие начальник Главного управления вооружения Вооруженных сил РФ Анатолий Гуляев и глава Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-лейтенант Александр Осадчук.

Так, в номинации «Трудовые коллективы, отличившиеся при выполнении государственного оборонного заказа» награды получили Конструкторское бюро машиностроения, Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии имени Бардина, концерн «Океанприбор» и другие.

Международный форум «Армия — 2024» проводят с 12 по 14 августа в подмосковном парке «Патриот». В нем участвуют делегации 83 стран, из них 39 прислали министров обороны и начальников генштабов. В этом году выставка проходит в десятый раз. Что показали на форуме «Армия — 2024» — в фотогалерее «Газеты.Ru».

Ранее на «Армии» рассказали о борьбе с перепродажей оружия РФ Украине.

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