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Минобороны рассказало о зачистке курского села Озерки от ВСУ

Минобороны России сообщило о шести взятых в плен в Курской области бойцах ВСУ

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РИА «Новости»

Российские войска в ходе зачистки населенного пункта в Курской области взяли в плен шестерых военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Боевые действия велись в селе Озерки в Беловском районе. В ходе выполнения поставленных боевых задач в населенном пункте солдаты Вооруженных сил (ВС) России уничтожили до 15 бойцов личного состава противника и четыре бронетранспортера «Страйкер».

В оборонном ведомстве добавили, что шестерых бойцов украинской армии взяли в плен.

Кроме того, при содействии авиации и ракетных войск ВС РФ были поражены резервы Украины в районах Мирополья, Могрицы и Петрушевки Сумской области.

До этого старший лейтенант с позывным «Близнец» из добровольческого отряда «ЧеГевара» рассказал, что солдаты украинской армии передвигаются по Курской области малыми мобильными группами, но уже выдыхаются. По словам военнослужащего, среди бойцов ВСУ попадаются поляки, грузины и прочие западные наемники.

В свою очередь военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что российские морпехи в ходе выполнения боевых задач в Курской области захватили американский бронеавтомобиль Cougar H.

Ранее Алаудинов заявил о рекордном числе уничтоженных бойцов ВСУ под Курском.

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