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Многодетный отец из Суджи шел под пулеметным огнем ВСУ, чтобы спасти семью

RT: спасавший семью из Суджи под пулеметным огнем ВСУ рассказал о произошедшем

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Минобороны РФ

Житель Суджи Курской области, многодетный отец Роман Яценко пешком дошел до Суджи под пулеметным огнем ВСУ, чтобы спасти свою семью. Об этом мужчина рассказал RT.

По словам мужчины, он находился в командировке в Москве, когда украинские военные предприняли попытку прорваться в Курскую область. Связь с родными пропала, Яценко не мог дозвониться до супруги больше суток. Дома вместе с женой остались пятеро детей от восьми до 14 лет.

«Началось все 6 августа, седьмого вечером я был уже в районе Большого Солдатского у родственников, это 25 километров до Суджи. В ночь не пошел домой, просто не знал дороги. Утром меня подвезли до развилки на Мартыновку. Ну и пошел пешком, по дороге встретил наших военных. Они мне советовали не идти дальше, прямо сказали: «Уходи, не оставляй детей сиротами», — рассказал мужчина.

Яценко отметил, что не боялся за свою жизнь, его пугала неопределенность и отсутствие информации о судьбе родных. Пока мужчина шел вдоль трассы, видел множество украинских дронов. От одного из беспилотников Яценко пришлось укрываться в лесополосе вместе с бойцами российской армии. Военные предупредили мужчину, что впереди по гражданским работает украинский пулеметчик.

Пулеметчика Яценко увидел, когда до Суджи оставался километр. Боец Вооруженных сил Украины одни автомобили с гражданскими пропускал, по другим начинал стрелять. Когда украинец увидел Янцеко, то открыл по нему огонь.

«Ну, я упал — по-пластунски прополз там дальше по траве. И старался не попадаться ему на глаза. Так я проник в город», — поделился мужчина.

История Яценко закончилась хорошо — он добрался до родных в Судже, найдя их в подвале дома. На сборы и отъезд у семьи ушло не более десяти минут. В настоящее время они в безопасности в пункте временного размещения в Курске.

Ранее российские военные отбили у ВСУ захваченную в плен семью.

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