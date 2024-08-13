Алаудинов раскрыл число чеченцев, сдавшихся в плен ВСУ в Курской области

Пять военнослужащих из подразделения «Ахмат-Чечня» сдались в плен Вооруженным силам Украины в ходе боев в Курской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления министерства обороны генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Всего попало в плен в неравном бою пять бойцов «Ахмат-Чечня»: трое стрелков и двое связистов. Сказки про массовые сдачи в плен рассказывайте своим бабушкам на хуторе», — заявил он.

Алаудинов пояснил, что в Чечне есть множество военных подразделений. Командир подчеркнул, что его бойцы из спецназа «Ахмат» не были схвачены противником. По словам военного, «для чеченца нет ничего позорнее, чем попасть в плен».

Также Алаудинов отметил, что ему уже известны имена и фамилии тех бойцов, которые сдались ВСУ.

До этого командир спецназа «Ахмат» заявлял, что обстановка в зоне обострения ситуации в Курской области взята под контроль Вооруженными силами РФ, противник методично выбивается из занятых им населенных пунктов.

Алаудинов заявил о рекордном числе уничтоженных бойцов ВСУ под Курском.