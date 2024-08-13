На Украине подтвердили потерю Лисичного и других населенных пунктов

Украинский аналитический портал DeepState в своем Telegram-канале подтвердил, что ВСУ потеряли населенные пункты Лисичное, Ивановка и Свиридоновка на Покровском направлении.

По данным портала, российские войска продвинулись в районе населенных пунктов Гродовка и Сергеевка на том же участке фронта, а также в районе населенного пункта Невельское.

«Не забываем, что война идет на востоке и юге Украины», — говорится в сообщении Telegram-канала.

До этого в Курской области уничтожили бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударами барражирующего боеприпаса «Ланцет».

Также в российском военном ведомстве также опубликовали кадры штурма позиций ВСУ в лесу в Курской области.

6 августа министерство обороны РФ сообщило, что ВСУ пересекли границу Курской области и попытались зайти вглубь региона.

8 августа в военном ведомстве страны заявили о сражениях на территории Суджанского и Кореневского районов. На следующий день в трех российских областях — Курской, Белгородской и Брянской — ввели режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее в Минобороны раскрыли потери ВСУ на Курском направлении.