Российские войска ведут успешное наступление на Артемовском направлении севернее Часова Яра. Об этом в эфире Первого канала заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, в том же районе успешное наступление ВС РФ ведут в районе Григорьевки со стороны Богдановки.

«Это тоже очень важный успех», — сказал Кимаковский.

Кроме того, он отметил, что российские подразделения закрепились в районе Карловского водохранилища в ДНР и существенно улучшили позиции в районе Красногоровки и Яснобородовки.

13 августа Минобороны РФ сообщило, что российские военные из группировки войск «Центр» взяли под свой контроль населенный пункт Лисичное в Донецкой народной республике (ДНР). Кроме того, подразделения «Центра» за сутки нанесли поражение формированиям четырех механизированных и одной десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 109-й бригады территориальной обороны. Украинские формирования были поражены в районах населенных пунктов Торецк, Дружба, Нелеповка, Розовка, Гродовка и Заветное в ДНР.

Ранее сообщалось, что украинские власти переводят заводы Запорожья в западную часть страны.