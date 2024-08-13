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Медведев предложил обсудить дополнительную поддержку Курской области

Медведев предложил обсудить поддержку регионов, где проводится КТО

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Илья Питалев/РИА Новости

Во время совещания по вопросам оказания гуманитарной помощи Курской области заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал подумать о дополнительных мерах поддержки региона. Его слова приводит РИА Новости.

«Давайте обсудим, какие дополнительные меры по линии Единой России нам нужно с вами предпринять для помощи и поддержки Курской области», — сказал он, указав, что это «распространяется и на другие российские территории, где сейчас проходит КТО, то есть на Брянскую и Белгородскую области».

Медведев подчеркнул, что партия должна сделать все от нее зависящее, чтобы помочь вынужденным переселенцам из Курской области, отметив, что люди остались без крова и без возможностей.

«Поэтому нужно все: еда, медикаменты, предметы обычного бытового пользования», — добавил он.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее посол России призвал США «одернуть неонацистов» из ВСУ.

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