Российские военнослужащие достигли существенных успехов в районе Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР) и продвинулись на несколько километров. Об этом в эфире Первого канала сообщил советник главы ДНР Кимаковский.

«Там существенные улучшения в районе Константиновки. Наши ребята продвинулись на несколько километров», — сказал он.

Также советник главы региона сообщил, что на Покровском направлении в ДНР идут успешные для российских войск бои в районе Гродовки.

До этого Игорь Кимаковский заявил, что небольшая группировка ВСУ попала в оперативное окружение между Торецком и Нью-Йорком.

9 августа Кимаковский заявлял, что ВС РФ «фактически зачистили» Ивановку на западе ДНР и движутся к Гродовке.

До этого он сообщал, что российские войска приступили к штурму Торецка (ранее — Дзержинск) в ДНР. По его словам, город зажимается «в клещи» с двух сторон, в то время как украинская армия отодвигает свои передовые позиции уже ближе к центру города.

Ранее был назван «успех лета» для российской армии в зоне СВО.