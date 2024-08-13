Минобороны: ВСУ применяют аналог газа, который использовал Третий Рейх

Украинские войска применяют отравляющий газ, подобный тому, который нацисты использовали в камерах в своих концлагерях, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Его цитирует телеканал «Звезда».

«Были зафиксированы случаи с применением ряда химических соединений, относящиеся к классу отравляющих веществ, которые применяли немцы в газовых камерах», — рассказал военный.

Кириллов добавил, что благодаря СВО часть американских биологических лабораторий на Украине прекратили работу, и в данный момент их пытаются перенести в страны бывшего советского блока и в Африку.

До этого Кириллов заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) могут иметь на вооружении «грязную бомбу». Также начальник войск РХБЗ добавил, что ВСУ в ходе боевых действий применяли отравляющие вещества, производство которых могло быть осуществлено только в США.

Ранее в Курской области усилили контроль радиационных и химических рисков.