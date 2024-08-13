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Стало известно об уничтожении большей части зашедших на территорию РФ сил ВСУ

Алаудинов: большая часть зашедших в Россию сил и средств ВСУ уничтожена

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Российские военнослужащие уже уничтожили большую часть солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), задействованных при попытке нападения на Курскую область. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления министерства обороны генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, участки, по которым передвигаются ВСУ, находятся под контролем российской армии.

«Большая часть сил и средств, которые заехали на территорию РФ в первом эшелоне, они уже уничтожены», — сказал он.

По мнению Алаудинова, из-за своей глупости ВСУ несут максимальные потери с начала специальной военной операции. Разработкой этой операции ВСУ под Курском руководил американский генералитет.

«Руководил, я считаю, непосредственно генералитет американский, за что в конечном итоге у них у всех придется спрашивать. И большое количество иностранных наемников задействовано», — заключил командир.

Также Алаудинов заявил, что отправленные на Украину американские самолеты-истребители F-16 будут уничтожены.

Ранее в США усомнились, что F-16 смогут помочь Украине.

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