Стало известно об уничтожении большей части зашедших на территорию РФ сил ВСУ

Российские военнослужащие уже уничтожили большую часть солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), задействованных при попытке нападения на Курскую область. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления министерства обороны генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, участки, по которым передвигаются ВСУ, находятся под контролем российской армии.

«Большая часть сил и средств, которые заехали на территорию РФ в первом эшелоне, они уже уничтожены», — сказал он.

По мнению Алаудинова, из-за своей глупости ВСУ несут максимальные потери с начала специальной военной операции. Разработкой этой операции ВСУ под Курском руководил американский генералитет.

«Руководил, я считаю, непосредственно генералитет американский, за что в конечном итоге у них у всех придется спрашивать. И большое количество иностранных наемников задействовано», — заключил командир.

Также Алаудинов заявил, что отправленные на Украину американские самолеты-истребители F-16 будут уничтожены.

Ранее в США усомнились, что F-16 смогут помочь Украине.