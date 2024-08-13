Появилось видео задержания передававшей данные Киеву сотрудницы воинской части

УФСБ России по Ростовской области распространило кадры задержания сотрудницы воинской части Южного военного округа, подозреваемой в передаче данных о Вооруженных силах РФ украинской разведке, сообщает РИА Новости.

На видео показан момент задержания подозреваемой. После этого сотрудники ФСБ провели обыски в ее квартире. В ходе работы были обнаружены средства связи, использовавшиеся для контактов с представителем украинской разведки.

На текущий момент сотрудницу воинской части задержали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о государственной измене.

О задержании сотрудницы воинской части стало известно утром 13 августа. По данным ФСБ, ростовчанка, действуя по заданию украинских спецслужб, поступила в 2023 году в воинскую часть ЮВО, где собирала информацию о российских базах и складах, после чего передавала данные через переписку в мессенджере.

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