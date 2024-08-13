В Херсонской области заявили, что ВСУ повредили сети электроснабжения

Украинские военные повредили сети электроснабжения в Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Утром обстрел украинских нацистов повредил электросети в Новокаховском городском округе. Без света остались 800 абонентов Херсоноблэнерго в Днепрянах, Райском и Тополевке», — поделился Сальдо.

Он добавил, что аварийная бригада уже приступила к ремонту.

Кроме того, за прошедшую ночь ВСУ выпустили 46 снарядов по населенным пунктам левобережья. Под обстрел попали Алешки, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Днепряны, Казачий Лагерь, Князе-Григорьевка, Корсунки, Малая Лепетиха и Пролетарка.

До этого заместитель командира батальона по военно-политической работе Вооруженных сил (ВС) России с позывным «Пломбир» рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку боеприпасов на Херсонском направлении фронта.

Ранее власти Херсона сообщили, что в городе произошел сильный пожар.