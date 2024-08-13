Генштаб ВСУ запретил перемещение граждан возле Сумской области

Генштаб ВСУ объявил в своем Telegram-канале о введении запрета на перемещение «всех категорий граждан» в 20-километровой приграничной зоне в Сумской области.

«Военным командованием введены ограничения на перемещение всех категорий граждан в приграничной двадцатикилометровой зоне Сумской области», — говорится в публикации.

Военные пояснили, что мера продиктована возросшей интенсивностью боевых действий.

Сумская область Украины граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями РФ. Через город Сумы проходит трасса, которая соединяет его с российским городом Суджа.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

13 августа глава Суджанского района Курской области Александр Богачев назвал обстановку в районе тяжелой.

Ранее стало известно, что работавшие на газовой станции «Суджа» украинцы пропали после атаки ВСУ.